Xi, Xinjiang'ın Kuşak ve Yol İşbirliğinde Merkezlerden Biri Olduğunu Söyledi

URUMQİ, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, Kuşak ve Yol işbirliğinin ilerlemesiyle Xinjiang'ın artık uzak bir köşe değil, bir çekirdek alan ve bir merkez olduğunu söyledi. Xi açıklamalarını Salı öğleden sonra Çin'in kuzeybatısında yer alan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'deki Urumqi Uluslararası Kara Liman Bölgesi'ni ziyaret ettiğinde yaptı. Xi, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin önerilmesinden beri çok sayıda kayda değer ilerleme kaydedildiğini belirtti. Xi, kara limanı alanındaki personele çalışmalarının büyük önem taşıdığını ifade etti. Çalışanların gelişimini onaylayan Xi, daha da büyük başarılar için personeli çalışmaya teşvik etti.

Xinhua / Güncel