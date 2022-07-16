Xi, Xinjiang'da Parti Politikalarını Uygulamanın Önemine, İstikrara ve Güvenliğe Dikkat Çekti - Haberler

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Xi, Xinjiang'da Parti Politikalarını Uygulamanın Önemine, İstikrara ve Güvenliğe Dikkat Çekti

Xinhua - Güncel
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Xi, Xinjiang'da Parti Politikalarını Uygulamanın Önemine, İstikrara ve Güvenliğe Dikkat Çekti

URUMQİ, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, yeni dönemde Çin Komünist Partisi'nin Xinjiang'ın yönetimine dair politikalarını tamamen ve içtenlikle uygulama çabalarının önemine dikkat çekerek, sosyal istikrar ve kalıcı güvenliğin en önemli hedefler olduğunu vurguladı.

URUMQİ, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, yeni dönemde Çin Komünist Partisi'nin Xinjiang'ın yönetimine dair politikalarını tamamen ve içtenlikle uygulama çabalarının önemine dikkat çekerek, sosyal istikrar ve kalıcı güvenliğin en önemli hedefler olduğunu vurguladı. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi, bu açıklamaları Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ne Salı ila Cuma günleri arasında gerçekleştirdiği inceleme turunda yaptı. Xi, Xinjiang'ı sağlıklı ekosistemler ile mutluluk içinde yaşayan ve çalışan insanlarıyla uyumlu, müreffeh ve kültürel olarak gelişmiş bir bölge haline getirme çağrısında bulundu.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
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