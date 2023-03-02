Xi, Vietnam Devlet Başkanı Seçilen Thuong'u Tebrik Etti

BEİJİNG, 2 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Perşembe günü, Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti'nin yeni devlet başkanı seçilen Vo Van Thuong'u kutladı.

Çin ve Vietnam'ın dağlar ve nehirlerle birbirine bağlı sosyalist iki dost komşu ülke olduğuna dikkat çeken Xi, geçen yıldan beri Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong ile geleneksel dostluğu pekiştirme, stratejik iletişimi güçlendirme ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirme konusunda önemli bir uzlaşıya vardıklarını söyledi.

Xi ayrıca, Çin ve Vietnam arasındaki kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığının yeni dönemde geliştirilmesi için ortaklaşa büyük bir plan çizdiklerini hatırlattı.

Çin-Vietnam ilişkilerine büyük önem verdiğini belirten Xi, ikili ilişkilerin sağlam ve istikrarlı şekilde gelişmesini sürekli teşvik etmek için Thuong ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu, böylece stratejik önemi olan ortak bir geleceğe sahip Çin-Vietnam topluluğu inşa etme yolunda ortak bir ilerleme kaydedileceğini sözlerine ekledi.