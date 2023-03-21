Xi ve Putin, Ukrayna Krizine Çözüm İçin Müzakerelerin Önemini Vurguladı

MOSKOVA, 21 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin, Ukrayna krizinin diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Xi ve Putin Salı günü Kremlin'de, Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu'nun Yeni Dönemde Kapsamlı Stratejik Koordinasyon Ortaklığının Derinleştirilmesine ilişkin Ortak Bildiriyi imzalayıp yayımladı.

Bildiriye göre her iki taraf Ukrayna konusunda, BM Antlaşması'nın amaç ve ilkelerine uyulması, ayrıca uluslararası hukuka saygı gösterilmesi gerektiğine inanıyor.

Rus tarafı, Çin'in Ukrayna meselesindeki objektif ve tarafsız tutumundan övgüyle bahsediyor. İki taraf, herhangi bir ülke veya ülkelerden oluşan grubun, askeri, siyasi ve diğer alanlarda diğer ülkelerin meşru güvenlik çıkarlarına zarar verecek şekilde avantaj elde etme uygulamasına karşı çıkıyor.

Rus tarafı, Çin'in de takdir ettiği üzere barış görüşmelerinin bir an önce yeniden başlatılması konusunda kararlılığını bir kez daha yineliyor. Çin'in, Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik yoldan çözümü için olumlu rol oynama arzusunu memnuniyetle karşılayan Rus tarafı, Çin'in Ukrayna krizinin siyasi çözümü konusundaki tutumunda ortaya koyduğu yapıcı önerileri de memnuniyetle karşılıyor.

İki taraf da Ukrayna krizinin çözümü için bütün ülkelerin meşru güvenlik kaygılarına saygı gösterilmesi, blok çatışmasının önlenmesi ve yangına körükle gitmekten kaçınılması gerektiğine işaret ediyor.

Sorumlu şekilde sürdürülecek diyaloğun, uygun çözüm için en iyi yol olduğunu vurgulayan iki taraf, bu amaç doğrultusunda uluslararası toplumun, yapıcı çabalara destek vermesi gerektiğini belirtiyor.

Krizin daha da kötüye gitmesini, hatta kontrolden çıkmasını önlemek için gerilime ve çatışmanın uzamasına yol açacak tüm adımların durdurulması çağrısında bulunan Çin ve Rusya, BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanmayan tek taraflı yaptırımlara da karşı olduklarını vurguluyor.