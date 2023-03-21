Xi ve Putin'in Pazartesi Günü Kremlin'de Yaptıkları Görüşmeden Öne Çıkan Başlıklar

MOSKOVA, 21 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin, Rusya'nın başkenti Moskova'da Pazartesi günü biraraya gelerek, Çin-Rusya ilişkileri ve her iki tarafı da ilgilendiren konular hakkında derinlemesine ve samimi bir görüşme yaptı.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Pazartesi günü Rusya'nın başkenti Moskova'ya vardıktan sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kremlin'de biraraya geldi, 20 Mart 2023. (Fotoğraf: Shen Hong/Xinhua)

MOSKOVA, 21 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin, Rusya'nın başkenti Moskova'da Pazartesi günü biraraya gelerek, Çin- Rusya ilişkileri ve her iki tarafı da ilgilendiren konular hakkında derinlemesine ve samimi bir görüşme yaptı.

Xi ve Putin'in Kremlin'de yaptıkları görüşmeden öne çıkan bazı başlıklar şöyle:

ÇİN-RUSYA İLİŞKİLERİ İÇİN TARİHSEL MANTIK

-- Xi, Çin- Rusya ilişkisinin bugün bulunduğu yere ulaşmasının temelinde derin bir tarihsel mantığın yattığını vurguladı.

-- Çin ve Rusya'nın, birbirlerinin en büyük komşuları ve kapsamlı stratejik koordinasyon ortağı olduğunun altını çizen Xi, her iki ülkenin de ilişkilerini, genel diplomasi ve dış ilişkilerle ilgili politikalarında yüksek öncelikli olarak gördüğünü belirtti.

STRATEJİK KOORDİNASYONU GÜÇLENDİRME

-- Çin'in Rusya ile stratejik koordinasyonu güçlendirme yönünde genel gidişatı korumakta kararlı olduğunu belirten Xi, gerek Çin gerekse Rusya'nın ulusal kalkınma ve yeniden canlanma politikasını gerçekleştirmeye, dünyada çok kutupluluğu desteklemeye ve uluslararası ilişkilerde daha fazla demokrasi için çalışmaya kararlı olduğunu ifade etti.

-- Xi, iki ülkenin çeşitli alanlardaki tatbiki işbirliğini daha da derinleştirmesi, kendi ulusal kalkınmaları ile yeniden canlanma politikalarını artırmak ve dünya barışı ve istikrarına siper olmak için BM gibi çok taraflı platformlarda koordinasyonu ve işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

-- Rusya Devlet Başkanı Putin de, Rusya-Çin ilişkilerinin her iki tarafın da gösterdiği yoğun çabalarla son yıllarda çeşitli alanlarda verimli sonuçlar elde ettiğini belirtti. Putin, Rusya'nın ikili tatbiki işbirliğini derinleştirmeye, uluslararası işlerde iletişim ve işbirliğini artırmaya, ayrıca uluslararası ilişkilerde dünyada çok kutupluluğu ve daha fazla demokrasiyi desteklemeye hazır olduğunu belirtti.

UKRAYNA SORUNUNUN SİYASİ ÇÖZÜMÜNÜ TEŞVİK ETMEK

-- Ukrayna konusunda barış ve rasyonellik yanlısı seslerin yükselmekte olduğunu vurgulayan Xi, pek çok ülkenin gerginliğin giderilmesini desteklediğini, barış görüşmelerinden yana olduğunu ve yangına körükle gitmeye karşı çıktıklarını belirtti. Xi, tarihe bakıldığında, ihtilafların nihayetinde diyalog ve müzakere yoluyla çözülmek zorunda olduğunun görüleceğini ifade etti.

-- Xi, Çin'in, zorluk ne kadar çoksa, barışa alan sağlamanın da o kadar büyük bir ihtiyaç olduğuna inandığını belirtti. Sorun ne kadar şiddetliyse, diyalog çabalarından vazgeçmemenin de o kadar önemli olduğuna işaret eden Xi, Çin'in Ukrayna sorununun siyasi çözümü için yapıcı rol oynamaya devam edeceğini söyledi.

-- Putin ise Rusya'nın Çin'i, önemli uluslararası meselelerde tarafsız, objektif ve dengeli bir tutum sergilediği ve adalet ve hakkaniyet ilkelerini desteklediği için takdir ettiğini söyledi. Rusya'nın, Ukrayna sorununun siyasi çözümüne ilişkin Çin'in tutumunu bildiren belgeyi dikkatle incelediğini belirten Putin, barış görüşmelerine açık olduklarını ve Çin'in bu konuda yapıcı rol oynamasını memnuniyetle karşıladıklarını sözlerine ekledi.