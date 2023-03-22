Xi ve Putin'in Ortak Basın Toplantısında Öne Çıkan Detaylar

MOSKOVA, 22 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin, Salı günü Kremlin'de yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Xi, bunun üç yılı aşkın bir aradan sonra Moskova'ya ilk ziyareti olduğunu ve aynı zamanda Çin Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmesinin ardından Rusya'ya yaptığı ilk yurtdışı gezisi ve resmi ziyareti olduğunu söyledi. Son 10 yılda Xi ve Putin yakın ilişkiler kurdu, stratejik iletişimi sürdürdü ve iki ülke arasında stratejik koordinasyon yoluyla verimli sonuçlar elde etti.

Putin ile samimi, dostane ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydeden Xi, ikili ilişkiler ve karşılıklı menfaatleri ilgilendiren önemli uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulunduklarını ve birçok alanda yeni, önemli ortak anlayışlara ulaştıklarını söyledi.

İki lider, Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu'nun Yeni Dönemde Kapsamlı Stratejik Koordinasyon Ortaklığının Derinleştirilmesi Hakkındaki Ortak Bildirisi'ni ve Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı'nın Çin-Rusya Ekonomik İşbirliği Önceliklerine Yönelik 2030 Öncesi Geliştirme Planı Hakkındaki Ortak Bildirisi'ni imzalayıp yayımladı, ikili ilişkilerin büyümesi ve ileriye dönük olarak iki ülke arasında geniş kapsamlı işbirliği için planlar ve düzenlemeler yaptı.

Çin Cumhurbaşkanı, Putin ile son 10 yılda gelişen ikili ilişkilerin başarılarını gözden geçirdiklerini vurgulayarak, bu ilişkinin ikili kapsamın çok ötesine geçtiği ve küresel görünüm ve insanlığın geleceği için kritik önem kazandığı görüşünü paylaştıklarını sözlerine ekledi.

Çin ve Rusya'nın çeşitli alanlardaki alışverişleri ve işbirliğini ilerletmede iyi komşuluk, dostluk ve kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliği ilkelerini izlediğini söyleyen Xi, yeni tarihsel koşullar altında, iki tarafın insanlığın ilerlemesine daha fazla katkı sağlamak amacıyla, Çin-Rusya ilişkilerini geniş bir vizyon ve uzun vadeli bir bakış açısı ile değerlendireceğini ve ele alacağını vurguladı.

Xi, geçen yıldan bu yana Çin ile Rusya arasındaki çok yönlü tatbiki işbirliğinin verimli sonuçlar verdiğini ve sağlam temeller, yüksek tamamlayıcılık ve güçlü dayanıklılık gibi güçlü özelliklerini göstermeye devam ettiğine işaret etti. Xi, iki yönlü ticaretin son 10 yılda yüzde 116 oranında artmasının ikili ilişkilerin maddi temelini sağlamlaştırmakla kalmayıp, aynı zamanda her iki ülkede de ekonomik ve sosyal kalkınmaya önemli bir hız kazandırdığını belirterek bunun kolay bir başarı olmadığını kaydetti.

Xi, kendisinin ve Putin'in, iki tarafın genel tasarımı ve üst düzey planlamayı güçlendirmesi, enerji, kaynaklar ve elektromekanik ürünler ticaretini artırması, ülkelerinin endüstriyel ve tedarik zincirlerinin dayanıklılığını artırması, bilgi teknolojisi, dijital ekonomi, tarım ve hizmet ticareti gibi alanlarda işbirliğini genişletmesi, geleneksel ticaretin ve gelişmekte olan işbirliği alanlarının daha fazla tamamlayıcılığını ve ortak gelişimini teşvik etmesi ve sınır ötesi lojistik ve taşımacılığı daha da kolaylaştırması gerektiği konularında anlaştığını söyledi.

İki tarafın da, halklar arası alışverişin temelini sağlamlaştırmaya devam edilmesi gerektiği görüşünü paylaştıklarını belirten Xi, kardeş eyaletler/oblastlar ve kardeş şehirler arasında daha fazla etkileşimin teşvik edilmesi, Spor Yılları'nın başarısının devam etmesi ve iki ülke görevlilerinin karşılıklı gidiş-gelişlerinin kolaylaştırılması için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

İki taraf, Çin ve Rusya'nın, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak, BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine dayanan uluslararası ilişkileri yöneten temel normları sıkı bir şekilde desteklemek için uluslararası toplumla birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

İki tarafa göre, Çin ve Rusya, Shanghai İşbirliği Örgütü, BRICS ve G20 gibi çok taraflı platformlarda daha yakın çalışacak, gerçek çok taraflılığı uygulayacak ve Kovid sonrası ekonomik toparlanmayı destekleyecek. İki taraf, çok kutuplu bir dünya inşa etmek ve küresel yönetişim sistemini geliştirmek için yapıcı gücü artıracak, küresel gıda ve enerji güvenliğini korumaya ve endüstriyel zincirleri ve tedarik zincirlerini istikrarlı tutmaya daha fazla katkıda bulunacak ve insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir topluluğa ulaşmak amacıyla birlikte çalışacaklar.

Geçen ay Çin'in "Çin'in Ukrayna Krizi'nin Siyasi Çözümüne İlişkin Tutumu" başlıklı bir belge yayımladığını vurgulayan Xi, Ukrayna krizinde Çin'in başından beri BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine bağlı kaldığını, objektif ve tarafsız bir pozisyon izlediğini ve barış görüşmelerini aktif olarak teşvik ettiğini söyledi. Xi, Çin'in tutumunu, konunun esasına dayandırdığını, barış ve diyalogdan yana olduğunu ve tarihin doğru tarafında durduğunu da sözlerine ekledi.

Xi, Çin-Rusya ilişkilerinin istikrarlı ve sürdürülebilir büyümesine rehberlik etmek için çeşitli yollarla Putin ile yakın temas halinde kalmayı dört gözle beklediğini belirtti.