Xi ve İspanya Kralı, Diplomatik İlişkilerin 50. Yıl Dönümü Nedeniyle Kutlama Mesajı Paylaştı

BEİJİNG, 9 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve İspanya Kralı VI. Felipe, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yıl dönümü nedeniyle Perşembe günü karşılıklı kutlama mesajı paylaştı.

BEİJİNG, 9 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve İspanya Kralı VI. Felipe, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yıl dönümü nedeniyle Perşembe günü karşılıklı kutlama mesajı paylaştı.

Xi mesajında, iki tarafın son yarım yüzyılda iki ülke halkına somut faydalar sağlayacak şekilde karşılıklı saygı, eşitlik ve fayda ruhu içinde dostluklarını derinleştirdiğini, işbirliğini ilerlettiğini ve kapsamlı bir stratejik ortaklık kurup geliştirdiğini belirtti.

Çin-İspanya ilişkilerinin gelişimine büyük önem verdiğinin altını çizen Xi, iki ülke arasındaki dostane işbirliğinde yeni bir sayfa açmak üzere Kral VI. Felipe ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu vurguladı. Xi, bu çerçevede karşılıklı güveni pekiştirmek, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini genişletmek ve halklar arası bağları ilerletmek için diplomatik ilişkilerin 50. yıl dönümünü yeni bir başlangıç noktası olarak gördüklerini ifade etti.

İspanya Kralı da mesajında, İspanya-Çin ilişkilerinin son 50 yıldır istikrarlı ve sorunsuz şekilde geliştiğini, çeşitli alanlardaki ikili işbirliğinin sürekli ilerlediğini ve iki halk arasındaki dostluğun giderek derinleştiğini vurguladı.

VI. Felipe, iki ülkenin, diplomatik ilişkilerin 50. yıl dönümünü kutlama fırsatını değerlendirerek dostane alışverişleri ve tatbiki işbirliğini kapsamlı şekilde genişleteceğinden, ayrıca iklim değişikliği gibi küresel sorunlarla başa çıkmak için el ele vereceğinden emin olduğunu belirtti.