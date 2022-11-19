Xi ve Eşi Peng Liyuan, Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn ve Kraliçe Suthida ile Görüştü

BANGKOK, 19 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Cuma gecesi Tayland'ın başkenti Bangkok'ta Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua ve Kraliçe Suthida Bajrasudhabimalalakshana ile Büyük Saray'da biraraya geldi.

BANGKOK, 19 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Cuma gecesi Tayland'ın başkenti Bangkok'ta Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua ve Kraliçe Suthida Bajrasudhabimalalakshana ile Büyük Saray'da biraraya geldi.

Xi ve eşi Peng Liyuan, Kral Vajiralongkorn, Kraliçe Suthida ve Prenses Sirivannavari Nariratana ile fotoğraf çektirdi ve samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Xi, Çin ve Tayland'ın iyi komşular, iyi dostlar, iyi akrabalar ve iyi ortaklar olduğunu ve Çin- Tayland ilişkilerinin zamana yenik düşmediğini ve yeni dönemde daha da güçlendiğini söyledi.

Bu yıl, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığının kuruluşunun 10. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Xi, Çin'in iki ülkenin tek bir aile olma özel bağını devam ettirmek, ortak bir geleceğe sahip bir Çin- Tayland topluluğunu birlikte inşa etmek ve ikili ilişkilerde yeni bir sayfa yazmak için Tayland ile çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

Xi, Tayland Kralı ve Kraliyet Ailesi'nin Çin-Tayland dostluğuna uzun yıllardır verdiği desteğin ve ilginin; iki ülke arasındaki dostluğun ileriye taşınması ve ilişkilerin ilerletilmesindeki özel ve önemli rolünün altını çizdi ve bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çin'in her bakımdan ılımlı müreffeh bir toplum inşa etmeyi bitirdiğini ve Çin modernleşmesini gerçekleştirmeye çalışacağını kaydeden Xi, Kral Maha Vajiralongkorn ve kraliyet ailesinin diğer üyelerinin Çin'e istedikleri zaman gelip ülkeyi görebileceklerini ifade etti.

Xi, Çin'in, Tayland Kraliyet Gönüllülerini ve Kraliyet Ailesi'nin diğer hayırsever projelerini desteklemeye devam edeceğini ve kültür, eğitim ve turizm gibi alanlarda iki ülkenin halklar arası alışverişini artıracağını belirtti.

Xi, Tayland'ı, APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'na başarıyla ev sahipliği yapmasından dolayı tebrik etti.

Kral Vajiralongkorn da, Xi ve eşini Tayland ziyaretlerinde kabul etmenin bir onur olduğunu söyledi.

Xi'nin bilge liderliği altında, Çin'in daha güçlü ve müreffeh hale geldiğini vurgulayan Kral Vajiralongkorn, Xi'nin yönetimde ve özellikle de aşırı yoksulluğun ortadan kaldırılması ile insanların geçim kaynaklarının iyileştirilmesindeki olağanüstü başarılarına duyduğu derin saygıyı ifade etti.

Çin'i birçok kez ziyaret ettiğini ve bu geziler sırasında Çin'in güzel manzarasını, dinamizmini, cazibesini ve kalkınma sürecini bizzat deneyimlediğine işaret eden Kral, Çin'i tekrar ziyaret etmeyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Kral Vajiralongkorn, "Tayland ve Çin tek bir ailedir ve Tayland, Çin ile daha yakın bir dostluk ve işbirliği bağı kurmaya hazırdır" dedi.