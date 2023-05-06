Xi ve Eşi, İngiltere Kralı Iıı. Charles ve Eşine Taç Giyme Töreninden Dolayı Tebrik Mesajı Gönderdi

BEİJİNG, 6 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve eşi Peng Liyuan, İngiltere Kralı III. Charles ve Kraliçe Camilla'ya taç giyme töreni dolayısıyla bir tebrik mesajı gönderdi.

BEİJİNG, 6 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve eşi Peng Liyuan, İngiltere Kralı III. Charles ve Kraliçe Camilla'ya taç giyme töreni dolayısıyla bir tebrik mesajı gönderdi.

Xi ve Peng Cumartesi günkü tören için yolladıkları mesajda, dünyanın derin ve karmaşık dönüşümlerden geçtiğini ve uluslararası toplumun benzeri görülmemiş birçok zorlukla karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Xi ve Peng, her ikisi de BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olan Çin ve İngiltere'nin barış, kalkınma ve kazan-kazan işbirliğine yönelik tarihi eğilimi ortaklaşa desteklemek için uzun vadeli ve stratejik bir bakış açısına sahip olması gerektiğini belirtti.

Xi ve eşi tarafından yollanan tebrik mesajında, Çin tarafının, istikrarlı ve karşılıklı yarar sağlayan bir Çin-İngiltere ilişkisiyle iki ülkeye ve daha geniş dünyaya daha fazla fayda sağlamak amacıyla iki halkın dostluğunu geliştirmek, karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini genişletmek ve halklar arası kültürel alışverişleri derinleştirmek için İngiltere ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu kaydedildi.