Xi ve Çkp Liderliği, Tarihi Devrim Merkezini Ziyaret Etti

YAN'AN, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Perşembe günü, ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyeleriyle birlikte ülkenin kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde eski bir devrimci üs olan Yan'an'ı ziyaret etti.

YAN'AN, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Perşembe günü, ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyeleriyle birlikte ülkenin kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde eski bir devrimci üs olan Yan'an'ı ziyaret etti.

Aynı zamanda Çin Merkezi Askeri Komisyonu'nun da başkanı olan Xi'ye, ziyaretinde, Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang ve Li Xi eşlik etti.

Xi ve beraberindeki ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyeleri, 7. ÇKP Ulusal Kongresi'nin toplandığı binayı, Çinli lider Mao Zedong'un eski evini ve Yan'an Devrim Anıt Salonu'nda düzenlenen ÇKP Merkez Komitesi'nin Yan'an'da bulunduğu 13 yılı konu alan bir sergiyi gezdi.