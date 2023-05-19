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Xi ve Beş Orta Asya Ülkesi Lideri Xi'an Deklarasyonu'nu İmzaladı

Xi ve Beş Orta Asya Ülkesi Lideri Xi'an Deklarasyonu'nu İmzaladı

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Xİ'AN, 19 Mayıs (Xinhua) -- Çin-Orta Asya Zirvesi, Perşembe ve Cuma günü Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da düzenlendi.

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Xİ'AN, 19 Mayıs (Xinhua) -- Çin- Orta Asya Zirvesi, Perşembe ve Cuma günü Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da düzenlendi.

Başarıyla sonuçlanan zirvenin son gününde Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve beş Orta Asya ülkesi lideri Xi'an Deklarasyonu'nu imzalayarak birlikte basın toplantısına katıldı.

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Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Orta Asya Güncel Haberler

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