Xi ve Benin Cumhurbaşkanı'ndan, Diplomatik İlişkilerin Yeniden Kurulmasının 50. Yılı İçin Kutlama Mesajı

BEİJİNG, 29 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon Perşembe günü, Çin ile Benin arasında diplomatik ilişkilerin yeniden kuruluşunun 50. yıl dönümü nedeniyle birbirlerine birer kutlama mesajı gönderdiler.

BEİJİNG, 29 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon Perşembe günü, Çin ile Benin arasında diplomatik ilişkilerin yeniden kuruluşunun 50. yıl dönümü nedeniyle birbirlerine birer kutlama mesajı gönderdiler.

Xi, mesajında, Çin ile Benin arasındaki ilişkilerin yeniden kurulmasının üzerinden geçen yarım yüzyılda iki ülkenin birbirine daima içten ve dostça davrandığını ve temel çıkarları ve kaygı duydukları ana konularda birbirlerini kararlı bir şekilde desteklediklerini söyledi.

Xi halihazırda ikili ilişkilerin, çeşitli alanlarda verimli işbirliği sonuçları veren güçlü bir gelişme ivmesini sürdürdüğüne ve bunun iki ülke halkına somut faydalar sunduğuna işaret etti.

Xi, Çin-Benin ilişkilerine değer verdiğini ve ikili ilişkileri yeni bir düzeye çıkarmak amacıyla, Kuşak ve Yol işbirliği ve Çin-Afrika İşbirliği Forumu çerçevesinde çeşitli alanlarda işbirliğini derinleştirmek için Cumhurbaşkanı Talon ile çalışmaya hazır olduğunun altını çizdi.

Talon ise 50 yıl önce diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasından bu yana iki ülke arasındaki verimli işbirliğinden memnun olduğunu söyledi.

Dinamik ve daha güçlü bir ikili ilişki kurmak için Cumhurbaşkanı Xi ile çalışmaya hazır olduğunu belirten Talon, bozulmaz Benin-Çin işbirliğinin mutlaka daha büyük sonuçlar yaratacağına olan inancını da ifade etti.