Xi, Ulusal Güvenlik ve Toplumsal İstikrarı Korumanın Önemini Vurguladı

BEİJİNG, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, Pazar günü Çin'in ulusal güvenlik sistemi ve kapasitesinin modernizasyonu ile ulusal güvenlik ve sosyal istikrarın korunması konularının önemine vurgu yaptı.

BEİJİNG, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, Pazar günü Çin'in ulusal güvenlik sistemi ve kapasitesinin modernizasyonu ile ulusal güvenlik ve sosyal istikrarın korunması konularının önemine vurgu yaptı.

ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi açılış oturumunda konuşan Xi, "Ulusal güvenlik, ulusal modernleşmenin temelidir ve toplumsal istikrar, güçlü ve müreffeh bir Çin inşa etmenin ön şartıdır" dedi.

Xi, "Ulusal güvenliği ve sosyal istikrarı sağlamak için, parti ve ülke çalışmalarının tüm alanları ve aşamalarında ulusal güvenliğe bütünsel bir yaklaşımı kararlılıkla izlemeli ve ulusal güvenliği geliştirmeliyiz" diye konuştu.

Xi, ÇKP'nin nihai hedefi olarak halkın güvenliğini, temel görevi olarak siyasi güvenliğini, temeli olarak ekonomik güvenliğini, önemli dayaklar olarak askeri, teknolojik, kültürel ve sosyal güvenliğini ve destek olarak da uluslararası güvenliğini sağlaması gerektiğini söyledi.

Partinin iç ve dış güvenliği, ülke ve kamu güvenliğini, geleneksel ve geleneksel olmayan güvenliği ve kendi güvenliği ile ortak güvenliği sağlamak için koordineli adımlar atacağını söyleyen Xi, "Hem ulusal anlamda güvenliği koruyacağız hem de bunu sağlamak için gereken şartları yaratacağız" dedi.

Aynı zamanda Çin Cumhurbaşkanı olan Xi, Çin'in ulusal güvenlik ve sosyal istikrara verilen halk desteğini güçlendireceğini, ülkenin küresel güvenlik yönetimine katılımına ilişkin mekanizmaları iyileştireceğini ve Barışçıl Çin İnisiyatifi'ni daha yüksek bir seviyeye taşıyacağını belirtti.

"Bu yeni güvenlik yapısıyla, Çin'in yeni kalkınma düzenini daha iyi koruyabileceğiz" diyen Xi, ÇKP'nin ulusal güvenlik sistemini geliştireceğini, ulusal güvenliği koruma kapasitesini artıracağını, kamu güvenlik yönetimini iyileştireceğini ve sosyal yönetişim sistemini ilerleteceğini söyledi.

Çin'in gıda, enerji ve kaynakların yanı sıra önemli sanayi ve tedarik zincirlerinin güvenliğini sağlayacağını vurgulayan Xi, ülkesinin Çin vatandaşları ve yurt dışındaki tüzel kişiliklerin yasal hak ve çıkarlarını koruyacağını belirtti.

Xi, kişisel bilgilerin korunmasının güçlendirileceğini kaydetti.

Xi, "Sosyal yönetişim sistemini, işbirliği, katılım ve ortak faydalara dayalı olarak iyileştireceğiz ve böylelikle toplumsal yönetişimi daha etkili hale getireceğiz" diye konuştu.