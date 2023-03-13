Xi, Ulusal Güvenliğin İyi Koordine Edilmesinin Önemini Vurguladı

BEİJİNG, 13 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, kalkınma ve güvenliğin daha iyi koordine edilmesinin önemli olduğuna işaret etti.

BEİJİNG, 13 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, kalkınma ve güvenliğin daha iyi koordine edilmesinin önemli olduğuna işaret etti.

Xi Pazartesi günü ulusal yasama organı olan 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ilk oturumunun kapanış toplantısında yaptığı konuşmasında, "Güvenlik kalkınmanın temeliyken, istikrar refah için bir ön koşuldur" dedi.

Cumhurbaşkanı, ulusal güvenliğe yönelik bütünsel bir yaklaşım benimseme, ulusal güvenlik sistemini iyileştirme, Çin'in ulusal güvenliği koruma kapasitesini güçlendirme, kamu güvenliği yönetimini geliştirme, sosyal yönetim sistemini iyileştirme ve yeni bir güvenlik mimarisiyle Çin'in yeni kalkınma modelini koruma gereğinin altını çizdi.

Xi ayrıca, ulusal savunma ve silahlı kuvvetlerin modernizasyonunun her anlamda ilerletilmesini ve silahlı kuvvetlerin ulusal egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını etkili şekilde koruyabilecek "çelikten yapılmış Çin Seddi" haline getirilmesi yönünde çaba gösterilmesini istedi.