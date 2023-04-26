Xi: Ukrayna Krizinden Çıkışın Tek Yolu Diyalog

BEİJİNG, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi, Ukrayna krizinden çıkmanın tek yolunun diyalog ve müzakere olduğunu, nükleer savaşın kazananının olmayacağını belirtti.

BEİJİNG, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi, Ukrayna krizinden çıkmanın tek yolunun diyalog ve müzakere olduğunu, nükleer savaşın kazananının olmayacağını belirtti.

Xi söz konusu ifadeyi, Ukraynalı mevkidaşı Volodimir Zelenski ile Çarşamba günü yaptığı telefon görüşmesinde kullandı. İki taraf görüşmede, Çin-Ukrayna ilişkileri ve Ukrayna krizi konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Cumhurbaşkanı, Çin hükümetinin Avrasya işlerinden sorumlu özel bir temsilcisini, krizin siyasi çözümü konusunda bütün taraflarla derinlemesine iletişim kurmak üzere Ukrayna ve diğer ülkeleri ziyaret etmesi için göndereceğini söyledi.

İkili ilişkilerin 31 yılda gelişerek stratejik ortaklık düzeyine ulaştığına dikkat çeken Xi, bunun iki ülkenin karşılıklı kalkınmasını ve canlanmasını hızlandırdığını vurguladı.

Xi, Zelenski'nin Çin-Ukrayna ilişkileri ve Çin ile işbirliğin geliştirilmesine yönelik sıkça tekrarladığı ifadeleri takdir ettiğini belirterek geçen yıl Çin vatandaşlarının tahliyesinde sağladığı büyük yardım nedeniyle Ukrayna'ya teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı, egemenlik ve toprak bütünlüğüne duyulan karşılıklı saygının ikili ilişkilerin siyasi temeli olduğunu söyledi.

Her iki tarafı da geleceğe odaklanmaya, ikili ilişkilere uzun vadeli bakış açısıyla bakıp buna uygun planlamaya devam etmeye, karşılıklı saygı ve samimiyet geleneğini genişletmeye çağıran Xi, böylece Çin-Ukrayna stratejik ortaklığının gelişimini ilerletebileceklerini ifade etti.

Çin'in Ukrayna ile ilişkilerini geliştirme yönündeki istekliliğinin tutarlı ve açık olduğunu söyleyen Xi, uluslararası konjonktür ne kadar değişirse değişsin, iki ülke arasında karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini ilerletmek için Ukrayna ile birlikte çalışmaya istekli olduklarını sözlerine ekledi.