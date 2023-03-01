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Xi, Tren Kazası Sonrası Yunan Mevkidaşına Taziyelerini İletti

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Xi, Tren Kazası Sonrası Yunan Mevkidaşına Taziyelerini İletti

BEİJİNG, 1 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Yunanistan'da meydana gelen ve çok sayıda kişinin ölümüne neden olan tren kazası nedeniyle Çarşamba günü Yunan mevkidaşı Katerina Sakellaropoulou'ya taziye mesajı gönderdi.

BEİJİNG, 1 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Yunanistan'da meydana gelen ve çok sayıda kişinin ölümüne neden olan tren kazası nedeniyle Çarşamba günü Yunan mevkidaşı Katerina Sakellaropoulou'ya taziye mesajı gönderdi.

Xi, ağır kayıplara neden olan ölümcül kazayı öğrendikten sonra, hayatını kaybedenler için derin taziyelerini ifade etmek, yaslı ailelere en içten geçmiş olsun dileklerini sunmak ve Çin hükümeti ve halkı adına yaralılara acil şifalar dilemek istediğini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Tren Kazası Yunanistan Güncel Haberler

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