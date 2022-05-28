Xi: Tarihi Mirası Kendi Hayatlarımız Gibi Titizlikle Korumalıyız - Haberler

BEİJİNG, 27 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'nun şehir merkezindeki eski bir mahalle olan Sanfangqixiang (Üç Şerit ve Yedi Sokak), Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in zihninde son otuz yıldır özel bir yere sahip. Xi, Fujian'daki görevini yaklaşık 20 yıl önce bıraktıktan sonra bu mahalleyi 2021 yılında bir inceleme turu sırasında yeniden ziyaret etti. Xi'nin eski şeritler ve sokaklar için endişelenmesinin iyi nedenleri vardı. Yerel halk tarafından "Çin'in modern ve çağdaş tarihinin neredeyse yarısının mikrokozmosu" olarak adlandırılan ve yaklaşık 45 hektar alana yayılan mahalle aynı zamanda Çin'de tanınmış 400'ün üzerinde ismin de büyüdüğü bir yer.

Yeşil fayanslar, benzersiz eyer şeklindeki beyaz duvarlar, zarif pencere ve kapı oymaları, kompleksi "Ming ve Qing hanedanlarının mimarisinin müzesi" haline getiriyor. Bugün hareketli mahallenin ziyaretçileri, bir zamanlar tüm mahallenin yıkımın eşiğinde olduğunu hayal bile edemezdi. Ancak o zamanlar Çin Komünist Partisi (ÇKP) Partisi Fuzhou başkanı olan Xi sayesinde, 1000 yıldan daha eski binalar iş makineleriyle yıkılmaktan kurtuldu. 1980'lerin sonlarında, ünlü bir devrimci kahraman olan Lin Juemin'in Sanfangqixiang'daki eski ikametgahı, bir imar projesine yol açmak için yerle bir edilecekti. Bu kritik anda, o eski binada kültürel kalıntıların korunmasıyla ilgili bir toplantı yapıldı.

Xi, o toplantıda nihai kararı verdi: "Kentin elimizdeki kültürel kalıntılarını korumalı, onarmalı ve iyi değerlendirmeliyiz. Sadece onların zarar görmesini engellemekle kalmamalı, aynı zamanda gelişmesine ve gelecek nesillere aktarılmasına da yardımcı olmalıyız." Toplantıdan kısa bir süre sonra, Lin'in konutunun restorasyonu tamamlandı ve Sanfangqixiang'daki diğer tarihi binalar da koruma altına alındı. Xi'nin Fuzhou'daki görev süresi boyunca, kültürel mirasın korunmasına ilişkin düzenlemeler yürürlüğe konulurken bir kültürel miras bürosu ve bir arkeoloji ekibi kuruldu.

Xi'nin çalışmaları, şehrin kültürel mirasının uzun vadeli korunmasının temelini attı. Otuz yıllık koruma çalışmaları sayesinde, Sanfangqixiang bugün yeni bir canlılıkla ışıldıyor. Mahalle şimdi 200'den fazla eski bina veya kompleksin yanı sıra 15 devlet düzeyinde önemli kültürel mirasa da ev sahipliği yapıyor. Xi, 20 yıl önce yayınlanan Fuzhou'daki eski evlerle ilgili bir kitabın önsözünde, "Eski binaları ve kültürel kalıntıları korumak, tarihi ve bir şehrin kültürel mirasını korumak, ünlü tarihi ve kültürel şehirlerin somut olmayan güzel geleneğini canlı tutmaktır" ifadelerini kullanmıştı. Xi bir konuşmasında, "Tarih ve kültür bir şehrin ruhudur. Kentlerin mirasını kendi hayatlarımız gibi titizlikle korumalıyız" demişti.

Xinhua / Güncel