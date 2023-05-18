Xi, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile Görüştü

Xİ'AN, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi olan Xi'an'da Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile bir araya geldi.

Xİ'AN, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi olan Xi'an'da Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile bir araya geldi.

Rahman, Çin-Orta Asya Zirvesi'ne katılmak ve resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere Çin'de bulunuyor.

Perşembe günü gerçekleştirilen görüşmede Xi, zirve ve resmi ziyaret için Çin'e gelen Rahman'ı sıcak bir şekilde karşılayarak eski dostu ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Xi, Çin ve Tacikistan'ın diplomatik ilişkiler kurmasından bu yana ikili ilişkilerin iyi komşuluk ilişkilerinden stratejik ortaklığa ve sonrasında kapsamlı stratejik ortaklığa evrildiğini vurguladı.

2019'da Tacikistan'a resmi ziyarette bulunduğunu ve söz konusu ziyarette ortak kalkınma ve güvenliğe dayalı Çin-Tacikistan topluluğunun kurulacağını ortaklaşa ilan ettiklerini hatırlatan Xi, bu girişimin son dört yılda cesaret verici bir ilerleme kaydettiğini belirtti.

Xi, Çin-Tacikistan ilişkilerinin köklü bir geçmişe, güçlü bir siyasi temele, sağlam bir işbirliğine ve kapsamlı halk desteğine dayandığının altını çizdi.

Xi, iki halka parlak bir gelecek sunmak için çeşitli alanlarda işbirliğini artırmak ve kalıcı dostluk, dayanışma ve karşılıklı fayda temelinde ortak geleceğe sahip bir Çin-Tacikistan topluluğu kurmak üzere, Çin'in yeni koşullarda Tacikistan'la çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi.