Xi: Suudi Arabistan ve İran'dan İlişkileri İlerletmeye Devam Etmelerini Bekliyoruz

BEİJİNG, 28 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Salı günü yaptığı açıklamada Beijing'de yapılan müzakerelerin sonucu olarak Suudi Arabistan ve İran'ın iyi komşuluk ilkesine sadık kalarak ikili ilişkileri geliştirmeyi sürdürmelerinin umut edildiğini kaydetti.

BEİJİNG, 28 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Salı günü yaptığı açıklamada Beijing'de yapılan müzakerelerin sonucu olarak Suudi Arabistan ve İran'ın iyi komşuluk ilkesine sadık kalarak ikili ilişkileri geliştirmeyi sürdürmelerinin umut edildiğini kaydetti.

Xi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Salman el Suud ile yaptığı telefon görüşmesinde, Çin'in Suudi Arabistan ile İran arasındaki müzakereleri takip edecek süreci desteklemeyi sürdürmeye hazır olduğunu söyledi.