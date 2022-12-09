Xi, Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz ile Görüştü

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Yemame Sarayı'nda biraraya geldi, 8 Aralık 2022. (Fotoğraf: Huang Jingwen/Xinhua)

RİYAD, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Perşembe günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Yemame Sarayı'nda Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz ile biraraya geldi.

Altı yıldan sonra Suudi Arabistan'a tekrar gelmekten mutlu olduğunu ve son ziyaretinin hafızasında hala canlı olduğunu belirten Xi, Çin-Suudi Arabistan ilişkilerini geliştirme konusunda o zaman vardıkları önemli mutabakatın somut işbirliğine dönüştüğünü görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Çin-Suudi Arabistan işbirliğinin geniş imkanlara sahip olduğuna işaret eden Xi, Çin'in Suudi Arabistan'ı çok-kutuplu dünyada önemli bir güç olarak gördüğünü ve Suudi Arabistan ile kapsamlı stratejik ortaklığın geliştirilmesine büyük önem verdiğini söyledi.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz, Çin Halk Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasını birlikte imzalayarak iki ülke lideri arasında iki yılda bir yapılacak toplantılara sırayla ev sahipliği yapma konusunda anlaştı, 8 Aralık 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Xi, Çin'in iki ülkenin kalkınma çıkarlarına hizmet etmek ve dünya barışı ve istikrarını korumak için Suudi Arabistan ile stratejik iletişimi daha da güçlendirmeye ve tüm alanlarda işbirliğini derinleştirmeye hazır olduğunu belirtti.

Kral Selman ise Xi'nin Suudi Arabistan'ı tekrar ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek Xi'nin Suudi Arabistan'a 2016 yılında yaptığı ziyaretin gerçek anlamda hatırlanmaya değer olduğunu söyledi.

Çin ile Suudi Arabistan'ın, son yıllarda stratejiler arasında sinerji yaratılmasında ve çeşitli alanlarda ikili işbirliğinin yürütülmesinde muazzam bir ilerleme kaydettiğine işaret eden Kral Selman, iki tarafın birçok konuda ve Çin'in çıkarlarının aynı zamanda Suudi Arabistan'ın da çıkarları olduğu konusunda önemli bir ortak anlayışa vardıklarını söyledi.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz, Çin Halk Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasını birlikte imzalayarak iki ülke lideri arasında iki yılda bir yapılacak toplantılara sırayla ev sahipliği yapma konusunda anlaştı, 8 Aralık 2022. (Fotoğraf: Huang Jingwen/Xinhua)

Kral Selman, Çin ile ilişkilere büyük değer verdiğinin ve Suudi Arabistan'ın Çin ile olan kapsamlı stratejik ortaklığı ilerletmek için Xi ile çalışmaya ve dostane ilişkilere sahip iki halka daha fazla fayda sağlamaya hazır olduğunun altını çizdi. Bu aynı zamanda bölgesel ve küresel barış, istikrar ve huzura da hizmet edecektir.

Xi ve Kral Selman, Çin Halk Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasını birlikte imzalayarak iki ülke lideri arasında iki yılda bir yapılacak toplantılara sırayla ev sahipliği yapma konusunda anlaştı.

Toplantıya Ding Xuexiang ve Wang Yi de katıldı.