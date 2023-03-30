Xi, Suudi Arabistan Kralı'na Ülkede Meydana Gelen Ölümcül Trafik Kazası Nedeniyle Taziyelerini İletti

BEİJİNG, 30 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Suudi Arabistan'da meydana gelen ölümcül trafik kazası nedeniyle Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'a başsağlığı mesajı gönderdi.

Xi Çarşamba günü gönderdiği mesajında, hayatını kaybedenler için başsağlığı dilerken, kederli ailelere sabır, yaralılara da acil şifa dileklerini iletti.

Suudi Arabistan'da Pazartesi günü umre ziyaretçilerini taşıyan bir otobüs kaza yaptı. Kazada en az 20 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin de yaralandığı açıklandı.