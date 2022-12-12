Xi, Somut Olmayan Kültürel Mirasın Sistematik Olarak Korunmasının Önemine Dikkat Çekti

BEİJİNG, 12 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, somut olmayan kültürel mirasın sistematik olarak korunması ve Çin kültürünün dünyaya daha iyi tanıtılması konusunda önemli mesafe kat edildiğinin altını çizdi.

BEİJİNG, 12 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, somut olmayan kültürel mirasın sistematik olarak korunması ve Çin kültürünün dünyaya daha iyi tanıtılması konusunda önemli mesafe kat edildiğinin altını çizdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkezi Askeri Komisyon Başkanı olan Xi'nin açıklaması, geçtiğimiz günlerde yayınlanan somut olmayan kültürel mirasın korunmasına ilişkin önemli bir direktifte yer aldı.

Xi, "Çin'deki geleneksel çay işleme teknikleri ve ilgili sosyal uygulamaların" UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedilmesinin Çin'in çay kültürünün tanıtımı açısından önemli olduğunu söyledi.

Çin lideri, somut olmayan kültürel mirasın sistematik olarak korunmasını ilerletmek için güçlü çaba gösterilmesi ve insanların sürekli artan entelektüel ve kültürel ihtiyaçlarının daha iyi karşılanması, kültürel güven ve güç inşa edilmesi çağrısında bulundu.

Geleneksel Çin kültürünün en iyi örneklerinin yaratıcı dönüşümünü ve gelişimini teşvik etme, Çin ulusunun uyumunu ve Çin kültürünün cazibesini artırma, diğer medeniyetlerle alışverişi ve karşılıklı öğrenmeyi derinleştirme, Çin'in zarif geleneksel hikayelerini daha iyi anlatma ve Çin kültürünü dünyaya daha iyi tanıtma ihtiyacına vurgu yaptı.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunmasına Yönelik Hükümetler Arası Komite'nin 29 Kasım'da Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen 17. oturumunda yapılan incelemenin ardından "Çin'deki geleneksel çay işleme teknikleri ve ilgili sosyal uygulamalar" UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne girdi.

Şu anda, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde 43 kültürel varlığı bulunan Çin, dünya genelinde listeye en çok katkı sunan ülke konumunda bulunuyor.