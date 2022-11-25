Xi, Solomon Adaları Genel Valisi Vunagi'ye Ülkeyi Vuran Deprem Nedeniyle Geçmiş Olsun Mesajı Yolladı

BEİJİNG, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Cuma günü Solomon Adaları Genel Valisi David Vunagi'ye, Pasifik ada ülkesini sarsan güçlü deprem nedeniyle geçmiş olsun mesajı yolladı.

Xi mesajında, depremi öğrendikten sonra Çin hükümeti ve halkı adına, Solomon Adaları hükümeti ve halkına en derin üzüntülerini iletmek istediğini belirtti.

Çin ve Solomon Adaları'nın birbirlerini destekleyip yardım eden iyi birer dost, kardeş ve ortak iki ülke olduğunu vurgulayan Xi, Çin'in, yerel halkın felaketi aşması ve evlerini yeniden inşa etmesine yardım etmek için elinden geldiğince Solomon Adaları'na destek sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Çin Başbakanı Li Keqiang da Cuma günü Solomon Adaları Başbakanı Manasseh Sogavare'ye üzüntülerini iletti.