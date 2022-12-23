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Xi, Slovenya'nın Yeni Cumhurbaşkanına Kutlama Mesajı Gönderdi

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Xi, Slovenya'nın Yeni Cumhurbaşkanına Kutlama Mesajı Gönderdi

BEİJİNG, 23 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Perşembe günü, Slovenya Cumhurbaşkanı olarak yeni göreve başlayan Natasa Pirc Musar'a bir kutlama mesajı gönderdi.

BEİJİNG, 23 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Perşembe günü, Slovenya Cumhurbaşkanı olarak yeni göreve başlayan Natasa Pirc Musar'a bir kutlama mesajı gönderdi.

Xi mesajında, siyasi karşılıklı güvenin sürekli olarak pekiştirilmesi, kalkınma stratejilerindeki sinerjinin güçlendirilmesi ve çeşitli alanlardaki uygulamaya dönük işbirliğinin verimli sonuçlar vermesiyle Çin-Slovenya ilişkilerinin son yıllarda sürekli gelişim gösterdiğini vurguladı.

Xi, Çin-Slovenya ilişkilerinin gelişimine büyük önem atfettiğini ve iki ülke arasındaki geleneksel dostluğu pekiştirme, çeşitli alanlarda alışveriş ve işbirliğini derinleştirme ve Çin-Slovenya ilişkilerini iki ülke ve halklarına fayda getirecek şekilde bir üst seviyeye çıkarma konusunda Cumhurbaşkanı Musar'la ortak çaba göstermeye hazır olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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