Xi, Şiddetli Yağışların Yol Açtığı Kayıplar Nedeniyle Angola Devlet Başkanı'na Taziyelerini İletti

BEİJİNG, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Angola'daki şiddetli yağışların yol açtığı ölümler nedeniyle Angola Devlet Başkanı Joao Lourenco'ya bir taziye mesajı gönderdi.

Angola'nın başkenti Luanda ve ülkenin diğer bölgelerinde ağır can ve mal kaybına yol açan şiddetli yağışları öğrenmesinin ardından Xi, Perşembe günü hayatını kaybedenler için derin taziyelerini iletti. Xi, Çin hükümeti ve halkı adına, yakınlarını yitirenlere, yaralılara ve afet bölgesindeki insanlara içten dileklerini sundu.

Xi, Angola'nın zorlukların üstesinden geleceğine ve yurdu yeniden inşa edeceğine inandığını kaydetti.