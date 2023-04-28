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Xi, Şiddetli Yağışların Yol Açtığı Kayıplar Nedeniyle Angola Devlet Başkanı'na Taziyelerini İletti

Xi, Şiddetli Yağışların Yol Açtığı Kayıplar Nedeniyle Angola Devlet Başkanı'na Taziyelerini İletti

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BEİJİNG, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Angola'daki şiddetli yağışların yol açtığı ölümler nedeniyle Angola Devlet Başkanı Joao Lourenco'ya bir taziye mesajı gönderdi.

BEİJİNG, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Angola'daki şiddetli yağışların yol açtığı ölümler nedeniyle Angola Devlet Başkanı Joao Lourenco'ya bir taziye mesajı gönderdi.

Angola'nın başkenti Luanda ve ülkenin diğer bölgelerinde ağır can ve mal kaybına yol açan şiddetli yağışları öğrenmesinin ardından Xi, Perşembe günü hayatını kaybedenler için derin taziyelerini iletti. Xi, Çin hükümeti ve halkı adına, yakınlarını yitirenlere, yaralılara ve afet bölgesindeki insanlara içten dileklerini sundu.

Xi, Angola'nın zorlukların üstesinden geleceğine ve yurdu yeniden inşa edeceğine inandığını kaydetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Angola Güncel Haberler

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