Xi, Şiddetli Yağışların Yol Açtığı Kayıplar Nedeniyle Brezilyalı Mevkidaşına Taziyelerini İletti

BEİJİNG, 22 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Çarşamba günü, Brezilya'daki şiddetli yağışların yol açtığı ağır can kayıpları nedeniyle Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya bir taziye mesajı gönderdi.

Xi, Sao Paulo eyaletinde ağır can ve mal kaybına neden olan ölümcül yağışları öğrenmesinin ardından hayatını kaybedenler için derin taziyelerini ilettiğini, yaslı ailelere ve afetin vurduğu bölgedeki insanlara en içten geçmiş olsun dileklerini sunduğunu ve yaralılara acil şifalar dilediğini söyledi.