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Xi, Şiddetli Yağışların Yol Açtığı Kayıplar Nedeniyle Brezilyalı Mevkidaşına Taziyelerini İletti

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Xi, Şiddetli Yağışların Yol Açtığı Kayıplar Nedeniyle Brezilyalı Mevkidaşına Taziyelerini İletti

BEİJİNG, 22 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Çarşamba günü, Brezilya'daki şiddetli yağışların yol açtığı ağır can kayıpları nedeniyle Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya bir taziye mesajı gönderdi.

BEİJİNG, 22 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Çarşamba günü, Brezilya'daki şiddetli yağışların yol açtığı ağır can kayıpları nedeniyle Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya bir taziye mesajı gönderdi.

Xi, Sao Paulo eyaletinde ağır can ve mal kaybına neden olan ölümcül yağışları öğrenmesinin ardından hayatını kaybedenler için derin taziyelerini ilettiğini, yaslı ailelere ve afetin vurduğu bölgedeki insanlara en içten geçmiş olsun dileklerini sunduğunu ve yaralılara acil şifalar dilediğini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Xi Jinping Brezilya Güncel Haberler

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