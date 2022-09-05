Xi, Sichuan'da Meydana Gelen 6,8 Büyüklüğündeki Deprem Sonrası Topyekun Kurtarma Çalışmalarının Yapılması Talimatı Verdi Güncel Haberler BEİJİNG, 5 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinde Pazartesi günü meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında, hayat kurtarmanın öncelikli görev olması gerektiğini vurgulayarak, olası can kayıpları ve yaralıları en aza indirmek... BEİJİNG, 5 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinde Pazartesi günü meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında, hayat kurtarmanın öncelikli görev olması gerektiğini vurgulayarak, olası can kayıpları ve yaralıları en aza indirmek amacıyla topyekun kurtarma çalışmalarının başlatılması talimatı verdi. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi, talimatı, Pazartesi günü saat 12.52'de Luding ilçesini vuran deprem sonrasında verdi. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Eylül Güncel Haberler

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