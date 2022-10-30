Xi, Seul'deki İzdiham Nedeniyle Güney Koreli Mevkidaşına Taziye Mesajı Gönderdi

BEİJİNG, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Güney Kore'nin başkenti Seul'de ağır kayıplara yol açan izdiham nedeniyle Güney Koreli mevkidaşı Yoon Suk-yeol'e bir taziye mesajı gönderdi.

Xi mesajında, izdihamı öğrendiğinde büyük şaşkınlık duyduğunu ifade etti. Xi, Çin hükümeti ve halkı adına yaşamını yitirenler için başsağlığı diledi ve yaslı aileler ile yaralılara en içten taziyelerini iletti.

Olayda birkaç Çin vatandaşının da ne yazık ki yaşamını yitirdiğini veya yaralandığını belirten Xi, Güney Kore tarafının yaralıları tedavi etmek ve takip eden meseleleri düzgün bir şekilde ele almak için her türlü çabayı göstereceğini umduğunu sözlerine ekledi.

Çin Başbakanı Li Keqiang da aynı gün Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo'ya bir taziye mesajı gönderdi.