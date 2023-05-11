Xi, Sel Felaketi Yaşayan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne Taziyelerini Sundu

BEİJİNG, 11 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'ye ülkedeki şiddetli yağışların sebep olduğu sel felaketi nedeniyle taziye mesajı gönderdi.

Xi, Çarşamba günkü mesajında son günlerde yaşanan şiddetli ve fırtınalı yağışların Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin birçok bölgesini vurarak ağır can ve mal kaybına neden olduğunu kaydetti.

Xi, Çin hükümeti ve halkı adına, hayatını kaybedenler için başsağlığı dilerken, yakınlarını kaybedenler, yaralılar ve felaketten etkilenenler için en içten dileklerini iletti.

Xi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin zorlukların üstesinden geleceğine ve ülkeyi yeniden inşa edeceğine olan güvenini dile getirdi.