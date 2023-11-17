Xi, San Francisco'da Düzenlenen Karşılama Yemeğinde İş Dünyası Liderleriyle Bir Araya Geldi
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SAN FRANCİSCO, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ABD'nin San Francisco kentinde ABD'li iş dünyası liderleriyle bir araya geldiği karşılama yemeğine katılmadan evvel etkinliğe katılan iş dünyası liderleri ile toplu fotoğraf çektirdi, 15 Kasım 2023. (Fotoğraf: Xie Huanchi/Xinhua)
SAN FRANCİSCO, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ABD'nin San Francisco kentinde ABD'li iş dünyası liderleriyle bir araya geldiği karşılama yemeğine katılmadan evvel etkinliğe katılan iş dünyası liderleri ile toplu fotoğraf çektirdi, 15 Kasım 2023. (Fotoğraf: Xie Huanchi/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel