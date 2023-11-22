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Xi, Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin ile Görüştü

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BEİJİNG, 22 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ile bir araya geldi, 22 Kasım 2023. (Fotoğraf: Liu Weibing/Xinhua)

BEİJİNG, 22 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ile bir araya geldi, 22 Kasım 2023. (Fotoğraf: Liu Weibing/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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