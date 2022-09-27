Xi, Rusya'daki Okul Saldırısı Nedeniyle Putin'e Taziye Mesajı Gönderdi Güncel Haberler BEİJİNG, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Salı günü Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e, Rusya'daki bir okula gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili taziye mesajı gönderdi. BEİJİNG, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Salı günü Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e, Rusya'daki bir okula gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili taziye mesajı gönderdi. Xi, mesajında Rusya'nın İzhevsk kentindeki silahlı saldırıyı öğrendiğinde derinden sarsıldığını belirtti. Xi; Çin hükümeti, halkı ve kendi adına, olayda hayatını kaybedenler için derin taziyelerini dile getirdi ve yaslı ailelerin acılarını paylaştığını kaydetti. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Vladimir Putin Rusya Güncel Haberler

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