Xi, Rusya-Çin Dostluk Derneği'nin 65. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

BEİJİNG, 31 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 65. kuruluş yıl dönümünde Rusya-Çin Dostluk Derneği'ne bir tebrik mektubu gönderdi.

Xi, Cumartesi tarihli mektubunda derneğin, 65 yıl önceki kuruluşundan bu yana Çin ile ilişkilerin yönetiminde her zaman dostluk ilkesine bağlı kaldığını ve iki halk arasında karşılıklı anlayışın, dostluğun ve karşılıklı güvenin geliştirilmesinin yanı sıra kamuoyunun ikili dostane ilişkilere desteğinin pekişmesine önemli katkılarda bulunduğunu kaydetti.

Yeni dönemde Çin- Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının, çeşitli alanlarda sürekli derinleşen değişim ve işbirliğinin yanı sıra iki ülke arasındaki dostluk ile üst düzey kalkınma ivmesinin korunduğunu kaydeden Xi, Çin ile Rusya halkları arasında dostluk ülküsünün gelecekteki gelişiminin geniş kapsamlı beklentilere ve büyük potansiyele sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

Çin Cumhurbaşkanı, derneğin bu güzel gelenekleri sürdüreceğini ve iki ülke halkları arasındaki bağları geliştirmede daha büyük bir rol oynayacağını umduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Cumartesi günü derneğe tebriklerini iletti.