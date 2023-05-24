Xi, Rusya Başbakanı Mişustin ile Görüştü

BEİJİNG, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile bir araya geldi.

Xi, Çarşamba günü gerçekleştirilen toplantıda Mişustin'den Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e içten selamlarını iletmesini istedi. Xi, Mart ayında Rusya'ya gerçekleştirdiği başarılı resmi ziyaret sırasında Putin'le birlikte Çin ve Rusya'nın çeşitli alanlardaki ilişkileri ve işbirliğinin gelecekteki gelişimine yönelik ayrıntılı bir yol haritası hazırladıklarını dile getirdi.

Xi, Çin-Rusya ilişkilerinin pekiştirilip geliştirilmesinin, halkın arzusuna ve zamanın ruhuna uygun olduğunu belirtti.

Çin Cumhurbaşkanı, çeşitli alanlarda işbirliğini ileri götürmek ve yeni dönemde kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklıklarını zenginleştirmek üzere her iki tarafın da bu büyük potansiyelden, geniş fırsatlardan ve güçlü ivmeden faydalanmaya devam etmesini beklediğini söyledi.

Xi, Çin ve Rusya'nın kendi temel çıkarlarını ilgilendiren konularda birbirlerine sağlam destek vermeye ve Birleşmiş Milletler, Shanghai İşbirliği Örgütü, BRICS ve G20 gibi çok taraflı arenalarda koordinasyonu güçlendirmeye devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Her iki tarafın da ekonomi, ticaret ve yatırım işbirliği seviyelerini yükseltmek için mevcut potansiyelden daha fazla yararlanması, ikili işbirliği kurum ve mekanizmalarını iyileştirmesi, enerji ve bağlanabilirlik işbirliğini pekiştirip genişletmesi ve daha fazla büyüme noktası yaratması gerektiğini dile getiren Xi, halklar arası ve kültürel alışverişlerin artırılmasının da altını çizdi.

Çin Cumhurbaşkanı, daha açık ve büyük bir pazarın oluşturulmasını kolaylaştırmak, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarlı ve sorunsuz işlemesini sağlamak ve bölgedeki ülkelere somut faydalar getirmek üzere, Çin'in Rusya ve Avrasya Ekonomik Birliği ile birlikte çalışarak, Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile Avrasya Ekonomik Birliği arasında sinerji yaratmaya istekli olduğunu belirtti.

Çin'e resmi ziyarette bulunan Mişustin ise Putin'in içten selam ve iyi dileklerini Xi'ye iletti. Başbakan, Xi'nin Mart ayında Rusya'ya gerçekleştirdiği tarihi resmi ziyaretin büyük bir başarı elde ederek, Rusya-Çin kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığında yeni bir dönemi başlattığını dile getirdi.

Mişustin, iki devlet başkanının ulaştığı önemli uzlaşıyı hayata geçirmek ve çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik düzenli üst düzey toplantılardan ve ilgili mekanizmalardan tam olarak faydalanmak üzere, Rusya'nın Çin'le çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Rusya'nın, dünyanın çok taraflı hale gelmesini teşvik etmek ve uluslararası hukuka dayanan uluslararası düzeni pekiştirmek için Çin'le çalışmaya istekli olduğunu vurgulayan Mişustin, Rusya'nın, dostluklarının kuşaktan kuşağa aktarılması yolunda Çin'le halklar arası ve kültürel alışverişlerin daha da güçlendirilmesini sabırsızlıkla beklediğini söyledi.