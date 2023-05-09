Xi, Ruanda'daki Şiddetli Yağışlardan Kaynaklanan Kayıplar İçin Taziyelerini Sundu

BEİJİNG, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Ruanda'da felakete yol açan şiddetli yağışlar nedeniyle Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'ye taziyelerini iletti.

Xi, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, son günlerde Ruanda'da birçok bölgeyi vuran şiddetli fırtınaların ağır can ve mal kaybına neden olduğunu belirtti.

Xi, Çin hükümeti ve halkı adına, hayatını kaybedenler için derin taziyelerini, yakınlarını yitirenlere, yaralılara ve afet bölgesindeki insanlara içten dileklerini iletti.

Çin Cumhurbaşkanı, Ruandalıların bu zorlukların üstesinden mutlaka geleceğine ve yurtlarını yeniden inşa edeceklerine olan güvenini dile getirdi.