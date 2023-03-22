Xi Resmi Ziyaretinin Ardından Ülkesine Dönmek İçin Rusya'dan Ayrıldı

MOSKOVA, 22 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Rusya'daki resmi ziyaretini tamamladıktan sonra Çarşamba günü sabah saatlerinde Çin'e dönmek için Moskova'dan ayrıldı.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Genel Ofis Direktörü Cai Qi, ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang ve diğer devlet yetkilileri, Çin'e doğru yola çıkan uçakta Xi'ye eşlik etti.

Mokova'dan ayrılmadan evvel Xi, Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Çernişenko ve diğer üst düzey Rus devlet yetkililerinin katılımıyla havalimanında büyük bir veda töreniyle uğurlandı.