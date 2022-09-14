Xi, Resmi Ziyaret İçin Kazakistan'da

NUR-SULTAN, 14 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, resmi bir ziyaret için Çarşamba günü Kazakistan'a geldi.

Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'na vardıktan sonra açıklama yapan Xi, "Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in davetlisi olarak beş yıl sonra güzel Kazakistan'ı tekrar ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu" söyledi. Xi, "Çin hükümeti ve halkı adına, Kazakistan'ın dost hükümeti ve halkına sıcak selamlarımı ve en iyi dileklerimi iletmek istiyorum" dedi. Cumhurbaşkanı "Dağlar ve nehirlerle birbirine bağlı iyi komşu, arkadaş ve ortak iki ülke olan Çin ve Kazakistan, ayrıca iyi günde kötü günde birlikte hareket etmişlerdir. Diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 30 yıl boyunca, iki ülke de ortak fayda sağlamak için karşılıklı saygı, iyi komşuluk ve karşılıklı destek ve işbirliğinden yararlandı" dedi.

Xi, "İkili ilişkiler büyük bir hızla gelişerek, kalıcı ve kapsamlı stratejik ortaklık gibi yüksek bir seviyeye ulaştı. İki ülke, halklarının yararına olacak şekilde karşılıklı siyasi güveni sağlamlaştırdı, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni verimli şekilde yürüttü ve uluslararası ilişkilerle ilgili yakın ve verimli bir koordinasyon sağladı" dedi. Cumhurbaşkanı, "Bu ziyaret çerçevesinde Cumhurbaşkanı Tokayev ile Çin ile Kazakistan arasındaki kalıcı ve kapsamlı stratejik ortaklığın yeni dönemde geliştirilmesi konusunda derinlemesine görüş alışverişinde bulunacağım. İki ülke arasında kapsamlı işbirliğine yönelik yeni bir planı birlikte hazırlayacağız" dedi. Xi, "Ziyaretin iki ülkenin ortak kalkınma ve refahına yeni ve güçlü bir ivme kazandıracağına inanıyorum" diye ekledi. Xi, Shanghai İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi'nin 22. toplantısına katılmak, ayrıca Tokayev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in davetlisi olarak Kazakistan ve Özbekistan'a resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Çarşamba sabahı Beijing'den ayrıldı.

Ziyarette Xi'ye, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi, ÇKP Merkez Komitesi Sekreterliği üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Genel Ofisi Direktörü olan Ding Xuexiang, ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü olan Yang Jiechi, Devlet Konseyi üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkan Yardımcısı ve Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı olan He Lifeng eşlik ediyor. Çin Cumhurbaşkanı Çarşamba günü öğleden sonra Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havaalanı'na varışında, Tokayev'in yanı sıra Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi ve Nur-Sultan Belediye Başkanı Altay Kulginov gibi bir grup üst düzey yetkili tarafından sıcak şekilde karşılandı. Çin'in Kazakistan Büyükelçisi Zhang Xiao da havaalanında Xi'yi karşılayanlar arasındaydı.