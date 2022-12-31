Üye Girişi
Haberi Paylaş

Xi Video Bağlantısı Aracılığıyla Putin'le Görüştü

Güncel Haberler

Xi Video Bağlantısı Aracılığıyla Putin'le Görüştü

BEİJİNG, 31 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Cuma günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile video bağlantısı aracılığıyla görüştü.

Xi Video Bağlantısı Aracılığıyla Putin'le GörüştüÇin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile video bağlantısı aracılığıyla görüşüyor, 30 Aralık 2022. (Fotoğraf: Yao Dawei/Xinhua)

BEİJİNG, 31 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Cuma günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile video bağlantısı aracılığıyla görüştü.

Xi Video Bağlantısı Aracılığıyla Putin'le GörüştüÇin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile video bağlantısı aracılığıyla görüşüyor, 30 Aralık 2022. (Fotoğraf: Yue Yuewei/Xinhua)

Xi Video Bağlantısı Aracılığıyla Putin'le GörüştüÇin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile video bağlantısı aracılığıyla görüşüyor, 30 Aralık 2022. (Fotoğraf: Yao Dawei/Xinhua)

Xi Video Bağlantısı Aracılığıyla Putin'le GörüştüÇin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile video bağlantısı aracılığıyla görüşüyor, 30 Aralık 2022. (Fotoğraf: Shen Hong/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Vladimir Putin Aralık Pekin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title