Xi Video Bağlantısı Aracılığıyla Putin'le Görüştü Güncel Haberler BEİJİNG, 31 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Cuma günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile video bağlantısı aracılığıyla görüştü. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile video bağlantısı aracılığıyla görüşüyor, 30 Aralık 2022. (Fotoğraf: Yao Dawei/Xinhua) BEİJİNG, 31 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Cuma günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile video bağlantısı aracılığıyla görüştü. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile video bağlantısı aracılığıyla görüşüyor, 30 Aralık 2022. (Fotoğraf: Yue Yuewei/Xinhua) Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile video bağlantısı aracılığıyla görüşüyor, 30 Aralık 2022. (Fotoğraf: Yao Dawei/Xinhua) Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile video bağlantısı aracılığıyla görüşüyor, 30 Aralık 2022. (Fotoğraf: Shen Hong/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Vladimir Putin Aralık Pekin Güncel Haberler

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