Xi, Putin'i Kuşak ve Yol Forumu İçin Çin'e Davet Etti

MOSKOVA, 21 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, resmi ziyaret için bulunduğu Rusya'nın başkenti Moskova'da Salı günü yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu için Çin'e davet ettiğini belirtti.

MOSKOVA, 21 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, resmi ziyaret için bulunduğu Rusya'nın başkenti Moskova'da Salı günü yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu için Çin'e davet ettiğini belirtti.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile biraraya gelen Xi, söz konusu davetin Putin ile gayrı resmi görüşmesinde yapıldığını söyledi.

Putin'in daha önceki iki Kuşak ve Yol Forumu'nun ikisine de katıldığını hatırlatan Xi, Kuşak ve Yol işbirliğinin iki ülkeyi birbirine bağlaması açısından önemli olduğunu kaydetti.

Çin ve Rusya başbakanları arasında düzenli toplantıların sürekli yapılması çağrısında bulunan Xi, Mişustin'i de Çin'e davet etti.