Xi, Putin Görüşmesi
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MOSKOVA, 21 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Pazartesi günü Rusya'nın başkenti Moskova'ya vardıktan sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kremlin'de biraraya geldi, 20 Mart 2023. (Fotoğraf: Shen Hong/Xinhua)
MOSKOVA, 21 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Pazartesi günü Rusya'nın başkenti Moskova'ya vardıktan sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kremlin'de biraraya geldi, 20 Mart 2023. (Fotoğraf: Shen Hong/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel