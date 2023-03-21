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Xi, Putin Görüşmesi

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Xi, Putin Görüşmesi

MOSKOVA, 21 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Pazartesi günü Rusya'nın başkenti Moskova'ya vardıktan sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kremlin'de biraraya geldi, 20 Mart 2023. (Fotoğraf: Shen Hong/Xinhua)

MOSKOVA, 21 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Pazartesi günü Rusya'nın başkenti Moskova'ya vardıktan sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kremlin'de biraraya geldi, 20 Mart 2023. (Fotoğraf: Shen Hong/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Vladimir Putin 21 Mart Moskova Kremlin Güncel Haberler

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