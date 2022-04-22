Xi, Profesörlere Mektubunda Yüksek Kaliteli Yeteneklerin Yetiştirilmesini İstedi

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, bu ifadeleri Perşembe günü Beijing Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin (USTB) kıdemli profesörlerine yanıt olarak yazdığı mektupta kullandı.

Cumhurbaşkanı ayrıca ülkenin demir-çelik endüstrisinin yenilikçi ve yeşil kalkınmasını ilerletme umudunu dile getirdi.

Mektupta Xi, 70. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle üniversitenin tüm öğretim personelini, öğrencilerini ve mezunlarını kutladı.

Hem etik dürüstlük hem de mesleki yeterliliğe sahip yetenekli insanlardan oluşan bir sınıfa büyük ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Xi, üniversitenin öğretim üyelerine, güçlü ideallere, mesleki becerilere ve demir gibi güçlü iradeye sahip olduğu kadar Parti liderliğini takip eden yüksek kaliteli yetenekleri daha fazla yetiştirmek için, bilimsel doğruluk ve adanmışlık ruhunu ileriye taşıma çağrısında bulundu. Xi ayrıca, öğretim üyelerini ülkenin bilim, teknoloji ve imalat alanlarında lider haline gelmesi için daha fazla katkı sağlamaya teşvik etti.

Xi'nin mektubu, üniversitenin 15 kıdemli profesöründen gelmiş olan önceki yazışmalara yanıt olarak kaleme alındı. Profesörler mektuplarında üniversitenin gelişimini bildirdiler ve ülkenin demir çelik endüstrisinin yüksek kaliteli gelişimi için daha fazla yeteneği geliştirme kararlılıklarını dile getirdiler.

1952'de Pekin Demir Çelik Teknolojisi Enstitüsü olarak kurulan USTB, Yeni Çin'in ilk demir çelik endüstrisi üniversitesi oldu.

Xinhua / Güncel