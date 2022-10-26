Xi, Parti Kongresinin Kılavuz İlkelerinin İncelenmesi, Anlaşılması ve Uygulanmasını Vurguladı

BEİJİNG, 26 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Salı günü yaptığı açıklamayla her bakımdan modern bir sosyalist ülkenin kurulmasında yeni başarılara yönelik çaba göstermek üzere ÇKP'nin 20.

BEİJİNG, 26 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Salı günü yaptığı açıklamayla her bakımdan modern bir sosyalist ülkenin kurulmasında yeni başarılara yönelik çaba göstermek üzere ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'nin kılavuz ilkelerinin tümüyle incelenmesi, anlaşılması ve uygulanmasının önemini vurguladı.

Xi söz konusu açıklamayı başkanlık yaptığı 20. ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu'nun birinci grup çalışma oturumuna hitaben yaptı.

Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang ve Li Xi, kılavuz ilkeler hakkındaki düşüncelerini dile getirdi. ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'nin yeni dönemdeki yeni yolculukta gidilecek yolu belirlediğini ve Parti ve ülkenin çalışmalarına yönelik temel kılavuz ilkeleri sağladığını kaydeden yetkililer, Xi'nin Parti Merkezi Komitesi'nde ve Parti'nin tamamındaki çekirdek konumunun yanı sıra özünde Xi'nin yer aldığı ÇKP Merkez Komitesi'nin yetki ve merkezi ve birleşik liderliğini güçlü şekilde destekleme kararlılığında olduklarını ifade ettiler.

Xi, çalışma oturumuna hitaben Parti'nin 20. Ulusal Kongresi'nin kılavuz ilkelerinin incelenmesi, anlaşılması ve uygulanmasının, tüm Parti ve tüm ülke için en önemli siyasi görev olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyledi.

Kılavuz ilkelerin incelenmesi gayretlerini vurgulayan Xi, Parti ve ülke davası adına 20. ÇKP Ulusal Kongresi tarafından belirlenen temel politika ve stratejik düzenlemelerin tarihsel, teorik ve uygulamaya yönelik mantığının derinlemesine anlaşılması çağrısında bulundu.

Xi Jinping'in Yeni Çağda Çin'e Özgü Sosyalizm Düşüncesi'nin dünya görüşü ve metodolojisinin yanı sıra temelindeki duruşlar, dünya görüşleri ve yöntemlerin kapsamlı şekilde anlaşılmasını talep eden Xi, yeni çağın son on yıllık döneminde meydana gelen büyük değişimlerin derin çağrışım ve anlamının tam olarak anlaşılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Xi, Çin'e ait özelliklerin ve Çin modernleşmesinin temel gerekliliklerinin, sıkı bir şekilde bağlı kalınması gereken kilit ilkelerin ve 20. ÇKP Ulusal Kongresi'nde belirlenen stratejik planların da tam olarak anlaşılmasını istedi.

20. ÇKP Ulusal Kongresi'nin kılavuz ilkelerinin tam olarak uygulanması gerektiğini vurgulayan Xi, gerçekçi bir yaklaşımla ilerlemek için net zaman çizelgeleri ve yol haritalarıyla somut çabaların gösterilmesi gerektiği çağrısında bulundu.

ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu'nun üyelerinin, ÇKP Merkez Komitesi'nin yetkisinin ve merkezi, birleşik liderliğinin desteklenmesinde önderlik etmesi gerektiğini kaydeden Xi, üyelere mücadele ruhunu ileri taşımaları ve çeşitli zorlukları yenmek için cesaret sahibi olmaları çağrısı yaptı.