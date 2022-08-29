Xi, Pakistan'daki Şiddetli Seller Nedeniyle Mevkidaşı Alvi'ye Taziye Mesajı Gönderdi

BEİJİNG, 29 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Pazartesi günü Pakistanlı mevkidaşı Arif Alvi'ye, ülkeyi vuran şiddetli sel felaketi nedeniyle taziye mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanı Xi mesajında, Pakistan'da son zamanlarda ağır can ve mal kayıplarına neden olan şiddetli sel felaketinin yaşandığını kaydetti. Xi, Çin hükümeti ve halkı ile kendi adına, hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaslı ailelere taziyelerini, yaralılara ve selden etkilenen bölgelerdeki insanlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.