Xi, Pakistan Başbakanı Şerif ile Görüştü

BEİJİNG, 2 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çarşamba günü Beijing'de Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile biraraya geldi.

Xi, resmi bir ziyaret için Çin'de bulunan Şerif'le yaptığı görüşmede, ülkesinin Pakistan ile ilişkilerine her zaman stratejik ve uzun vadeli bir perspektiften baktığını, ayrıca komşu ülkelerle olan diplomasisinde Pakistan'a öncelik verdiğini söyledi.

Xi, ülkesinin, Pakistan'ın Çin ile işbirliğini dostane şekilde yürütme konusundaki isteğini ve Çin'in temel ve önemli kaygıları konusunda verdiği desteği takdir ettiğini belirtti.

Xi, Çin'in Pakistan'ın ulusal egemenliğini, toprak bütünlüğünü, kalkınma çıkarlarını ve ulusal onurunu koruma çabalarına güçlü şekilde destek vereceğini vurguladı.

Çin'in, sellerin yıkıcı etkisinden mustarip Pakistan halkının duygularını paylaştığını ifade eden Xi, Pakistan'a felaket sonrası yeniden inşa sürecinde yardım etmek için ilave acil yardım sağlayacaklarını belirtti.

Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'nin önemli sonuçları hakkında Şerif'e bilgi veren Xi, Çin'in dışa açılım konusundaki temel devlet politikasına sadık kalmaya ve Çin'in yeni kalkınma sürecinde Pakistan ve diğer ülkelere yeni fırsatlar sunmaya devam edeceğine işaret etti.

Xi, iki tarafı da Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru inşasını daha verimli şekilde ilerletmeye çağırırken, Pakistan'ı Çin'e yüksek kaliteli tarım ürünleri ihracatını genişletmesinden duyacağı memnuniyeti dile getirdi.

Şerif ise ÇKP'nin tarihi 20. Ulusal Kongresi'nden sonra Çin'e davet edilen ilk yabancı liderlerden biri olmanın büyük bir onur olduğunu ve bunun Pakistan ile Çin arasındaki derin dostluğu ortaya koyduğunu söyledi.

Pakistan'ın kendi kalkınmasını ilerletmek amacıyla Çin'in başarılı devlet yönetişimi deneyiminden yararlanmayı ve Çin ile çeşitli alanlarda işbirliğini derinleştirmeyi umut ettiğini belirten Şerif, bunun Pakistan'ın geleceğe dair izleyeceği yön ve tek tercih olacağını kaydetti.

Şerif, Pakistan'ın güvenlik tedbirlerini daha da güçlendirerek, ülkedeki Çin kurumları ve personelinin güvenliğini korumak için hiçbir çabadan kaçınmayacağını sözlerine ekledi.