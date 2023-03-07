Xi, Özel Sektörün Sağlıklı ve Kaliteli Gelişimine Vurgu Yaptı

BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, özel sektörün sağlıklı ve kaliteli gelişimi için doğru şekilde yönlendirilmesi çağrısı yaptı.

BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, özel sektörün sağlıklı ve kaliteli gelişimi için doğru şekilde yönlendirilmesi çağrısı yaptı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, söz konusu açıklamayı Pazartesi günü, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 14. Ulusal Komitesi'nin ilk oturumuna katılan Çin Ulusal Demokratik İnşaat Derneği ve Tüm Çin Sanayi ve Ticaret Federasyonu'ndan ulusal siyasi danışmanları ziyareti sırasında dile getirdi. Xi, danışmanların grup toplantılarına katılarak görüş ve önerilerini dinledi.

Xi, ÇKP Merkez Komitesi'nin her zaman şaşmaz bir şekilde kamu sektörünü pekiştirdiğini ve geliştirdiğini ve kamu dışı sektörün gelişimini de aynı şekilde teşvik ettiğini, desteklediğini ve rehberlik ettiğini vurguladı.

Xi şöyle konuştu: "Kamu dışı sektörün ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasındaki statüsünün ve işlevlerinin değişmemesini sağlayan ÇKP Merkez Komitesi her daim, sektörün gelişimini sarsılmaz bir şekilde teşvik etme, destekleme ve rehberlik etme ile sektöre sağlam bir ortam ve daha fazla fırsat sağlamaya yönelik ilke ve politikaların değişmeden devam etmesini garanti altına alıyor."

Xi ayrıca, ÇKP Merkez Komitesi'nin her zaman özel işletmelerin ve girişimcilerin "ailenin parçası olduğuna" inandığını söyledi.