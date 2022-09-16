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Xi, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Tarafından Verilen Dostluk Nişanı'nı Aldı

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Xi, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Tarafından Verilen Dostluk Nişanı'nı Aldı

SEMERKANT, 16 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Perşembe günü Özbekistan'ın Semerkant kentinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından verilen Dostluk Nişanı'nı aldı.

SEMERKANT, 16 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Perşembe günü Özbekistan'ın Semerkant kentinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından verilen Dostluk Nişanı'nı aldı. Dostluk Nişanı, Özbekistan ile dostane ilişkilerin geliştirilmesine, uluslararası ve bölgesel konulardaki sorunların çözülmesine veya Özbekistan'ın ulusal kalkınmasının desteklenmesine özel katkılarından dolayı yabancı bireylere Özbekistan tarafından verilen en yüksek onurdur. Nişan ilk kez verilmiş oldu.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Özbekistan Eylül Güncel Haberler

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