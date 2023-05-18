Xi, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile Görüştü

Xİ'AN, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.

Xİ'AN, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.

Xi, Perşembe günü gerçekleşen görüşmede Çin-Orta Asya Zirvesi'ne katılmak ve resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere Çin'e gelen Mirziyoyev'i içtenlikle karşıladı. Xi, geçen yılın Eylül ayında Özbekistan'a resmi ziyarette bulunduğunu ve Mirziyoyev'in gösterdiği misafirperverliği hatırlattı.

Özbekistan'ın yakın zamanda başarılı bir referandumla yeni bir anayasayı kabul etmesinden dolayı Mirziyoyev'i kutlayan Xi, bunun Özbek halkının Mirziyoyev'e olan derin güven ve içten desteğini yansıttığını kaydetti.

Xi, Mirziyoyev'in liderliğinde Özbekistan'ın reform ve dışa açılma çabalarının daha fazla imkana kavuşacağına ve "Yeni Özbekistan'ın" gelişiminin daha büyük neticeler yaratacağına olan inancını dile getirdi.

Xi, geçen yılın Eylül ayında Özbek liderle birlikte, ikili düzeyde ortak geleceğe sahip bir topluluk vizyonunun uygulamaya konulmasını ve ikili ilişkilerin yeni niteliğini duyurduklarını hatırlattı. Xi, Çin'in her alanda işbirliğini derinleştirmek ve ortak geleceğe sahip bir Çin-Özbekistan topluluğu inşa etmek üzere Özbekistan'la çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.