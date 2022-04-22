Xi Oybirliğiyle 20. Çkp Ulusal Kongresi'ne Delege Seçildi

Xi, ÇKP Merkez Komitesi tarafından 2022'nin ikinci yarısında yapılması planlanan 20. ÇKP Ulusal Kongresi'ne delege adayı olarak gösterilmişti.

Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin ÇKP Kongresi, Perşembe ile Cuma günleri bölgenin merkezi Nanning'de yapıldı.

Xi'nin oybirliğiyle seçildiğine dair Cuma sabahı yapılan duyuru, bölgesel kongrede uzun süren sıcak bir alkış aldı.

Xinhua / Güncel