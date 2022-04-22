Xi Oybirliğiyle 20. Çkp Ulusal Kongresi'ne Delege Seçildi - Haberler

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Xi Oybirliğiyle 20. Çkp Ulusal Kongresi'ne Delege Seçildi

Xinhua - Güncel
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Xi Oybirliğiyle 20. Çkp Ulusal Kongresi'ne Delege Seçildi

NANNİNG, 22 Nisan (Xinhua) -- Xi Jinping, Cuma günü yapılan ÇKP Guangxi Bölgesel Kongresi'nde Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'ne delege seçildi.

Xi, ÇKP Merkez Komitesi tarafından 2022'nin ikinci yarısında yapılması planlanan 20. ÇKP Ulusal Kongresi'ne delege adayı olarak gösterilmişti.

Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin ÇKP Kongresi, Perşembe ile Cuma günleri bölgenin merkezi Nanning'de yapıldı.

Xi'nin oybirliğiyle seçildiğine dair Cuma sabahı yapılan duyuru, bölgesel kongrede uzun süren sıcak bir alkış aldı.

Xinhua / Güncel

Cuma, Güncel, Haberler

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