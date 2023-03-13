Xi, Ortak Geleceğe Sahip İnsan Topluluğu Oluşturmanın Önemini Vurguladı

BEİJİNG, 13 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in insanlık için ortak geleceğe sahip bir toplum inşasını teşvik etmek için çaba sarf edeceğini söyledi.

BEİJİNG, 13 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in insanlık için ortak geleceğe sahip bir toplum inşasını teşvik etmek için çaba sarf edeceğini söyledi.

Xi Pazartesi günü ulusal yasama organı olan 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ilk oturumunun kapanış toplantısında yaptığı konuşmada, Çin'in kalkınmasının dünyanın yararına olduğunu ve Çin'in dünyanın geri kalanından izole bir şekilde gelişemeyeceğini söyledi.

Çin'in yüksek standartlı dışa açılmayı ilerletmek için somut çabalar sarf edeceğini vurgulayan Xi, ülkenin küresel pazarları ve kaynakları yalnızca kendi gelişimi için kullanmayacağını, aynı zamanda tüm dünyanın kalkınmasını da teşvik edeceğini söyledi.

Xi, "Barışa, kalkınmaya, işbirliğine ve karşılıklı yarara bağlı kalacağız, tarihin doğru tarafında sımsıkı duracağız, gerçek çok taraflılığı uygulayacağız ve insanlığın ortak değerlerini savunacağız" dedi.

Xi, Çin'in küresel yönetişim sisteminin reformu ve geliştirilmesinde aktif bir rol oynayacağını, açık bir dünya ekonomisinin inşasına katkıda bulunacağını, Küresel Kalkınma İnisiyatifi ve Küresel Güvenlik İnisiyatifi'nin uygulanmasını ilerleteceğini, dünyanın barışçıl kalkınmasına daha fazla istikrar ve pozitif enerji katacağını ve Çin'in kalkınması için uygun uluslararası ortamı teşvik edeceğini belirtti.