Xi, Ortak Geleceğe Sahip Daha Yakın Bir Çin-Arap Toplumu Yaratma Çağrısı Yaptı

RİYAD, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cuma günü düzenlenen 1. Çin-Arap Devletleri Zirvesi'nde Çin ve Arap ülkelerine, Çin-Arap dostluk ruhunu ileri götürerek ortak geleceğe sahip daha yakın bir Çin-Arap toplumu yaratma çağrısında bulundu.

RİYAD, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cuma günü düzenlenen 1. Çin-Arap Devletleri Zirvesi'nde Çin ve Arap ülkelerine, Çin-Arap dostluk ruhunu ileri götürerek ortak geleceğe sahip daha yakın bir Çin-Arap toplumu yaratma çağrısında bulundu.

Xi, Çin ve Arap ülkelerinin stratejik ortaklar olarak halklarına daha büyük fayda sağlayacak ve insanlığın ilerleme davasını ilerletecek şekilde Çin-Arap dostluk ruhunu ileri taşımaları, dayanışma ve işbirliğini güçlendirmeleri ve ortak geleceğe sahip daha yakın bir Çin-Arap toplumu yaratmaları gerektiğini söyledi.

Çin ve Arap ülkelerinin bağımsız kalmaları ve ortak çıkarlarını savunmaları gerektiğine işaret eden Xi, Çin'in Arap ülkelerinin ulusal şartlarına uygun kalkınma yollarını bağımsız bir şekilde aramalarını ve geleceklerini kendi ellerinde tutmalarını desteklediğini belirtti.

Xi, Çin'in Arap ülkeleriyle stratejik karşılıklı güveni derinleştirerek egemenlik, toprak bütünlüğü ve ulusal onurlarını güvence altına almalarında birbirine sıkı bir şekilde destek vermelerine hazır olduğunu belirterek iki tarafın başka ülkelerin iç işlerine karışmama, gerçek çok taraflılığı uygulama ve gelişmekte olan ülkelerin meşru hak ve çıkarlarını savunma ilkesine tutunmaları gerektiğinin altını çizdi.

Çin ve Arap ülkelerinin ekonomik kalkınmaya odaklanmaları ve kazan-kazan işbirliğini ilerletmeleri gerektiğini söyleyen Xi, bu ülkelerin kalkınma stratejileri arasındaki sinerjiyi güçlendirmeleri ve yüksek niteliklere sahip bir Kuşak ve Yol işbirliğine destek vermeleri gerektiğine işaret etti.

Xi, iki tarafın ekonomi ve ticaret, enerji ve altyapı geliştirme dahil geleneksel alanlarda işbirliğini pekiştirmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Diğer yandan Xi, Çin ve Arap ülkelerinin yeşil ve karbonsuz kalkınma, sağlık ve tıp hizmetleri ile yatırım ve finans gibi yeni büyüme kaynaklarını de güçlendirmeleri, havacılık, uzay, dijital ekonomi ve nükleer enerjinin barışçı kullanımı gibi yeni ufuklar açmalarını ve gıda güvenliği ve enerji güvenliği gibi büyük zorluklarla mücadele etmeleri gerektiğini belirtti.

Xi, Çin'in Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin uygulanması ve sürdürülebilir bir Güney-Güney işbirliğinin yaratılması için Arap tarafıyla birlikte çalışacağını söyledi.

Çin ve Arap ülkelerinin bölgesel barışa destek olmaları ve ortak güvenlik için çaba sarf etmeleri gerektiğine işaret eden Xi, Çin'in, sıcak ve zorlu sorunların Arap bilgeliğiyle siyasi çözüme kavuşturularak Ortadoğu'da müşterek, kapsamlı, işbirlikçi ve sürdürülebilir bir güvenlik mimarisinin kurulmasında Arap ülkelerine destek verdiğini söyledi.

Xi, Çin'in Arap tarafının Küresel Güvenlik İnisiyatifi'ne katılmasına sıcak baktığını ve Ortadoğu'da barış ve huzurun tesisinde Çin bilgeliğiyle katkıda bulunmak için gayret etmeye devam edeceğini belirtti.

Xi, Çin ve Arap ülkelerinin karşılıklı anlayış ve güveni güçlendirmek için uygarlıklar arası alışverişi artırmaları gerektiğini kaydetti.

İki tarafın ortak bir şekilde İslam düşmanlığına karşı çıkmaları, köktendincilik ile mücadelede işbirliği yapmaları ve terörizmle herhangi bir etnik grup veya dinin bağdaştırılmasını reddetmeleri gerektiğini belirten Xi, tarafların insanlığın ortak değerleri olan barış, kalkınma, eşitlik, demokrasi ve özgürlüğü savunmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Xi, Çin'in kalkınma desteği, gıda güvenliği, kamu sağlığı, yeşil inovasyon, enerji güvenliği, medeniyetler arası diyalog, gençliğin geliştirilmesi ve güvenlik ve istikrar dahil sekiz ana işbirliği girişimini ilerletmek için Arap tarafıyla birlikte çalışacağını belirtti.